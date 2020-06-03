Песков: всенародного обсуждения национального плана восстановления экономики не будет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Общенациональный план восстановления экономики носит экспертный характер и не предполагает широкого общественного обсуждения.

"Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ", - сказал Песков.

По его словам, пока что сформирована основа плана. "Сейчас это системный документ, его еще предстоит доработать по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется", - сказал он.

Правительство РФ разработало Общенациональный план действий для восстановления экономического роста, предотвращения падения доходов людей, с выходом на устойчивую траекторию развития и роста благосостояния населения. План состоит из девяти разделов и содержит около пятисот мероприятий по различным направлениям. Он принимается на срок с июня этого года по декабрь 2021 года.