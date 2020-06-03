Радиостанция "Серебряный дождь" может прекратить вещание

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания. Об этом сообщил в среду в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.

"Мы, конечно, не могли предположить, какая будет глубина этого кризиса, - сказал он. - На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание".

Савицкий отметил, что работа радиостанции осуществляется только за счет рекламы. По его словам, для организации вещания в месяц требуется порядка 15 млн рублей.

"Чтобы не уйти в минус, мы должны получить 15 млн рублей. В мае мы получили 600 тыс. рублей", - отметил он.

Он добавил, что намерен сократить все возможные расходы, и выразил надежду, что вещательной компании удастся "дотянуть до осени" и дождаться восстановления рекламного рынка. Вместе с тем Савицкий не исключил вероятности того, что после 4 июля, дня 25-летия радиостанции в эфире, бренд "Серебряный дождь" и основной коллектив прекратят свою работу. Вещание при этом продолжится под другим названием преимущественно в музыкальном формате, уточнил он.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил о падении рекламных бюджетов СМИ, несмотря на прирост аудитории. По его словам, наблюдаемые на рынке тенденции грозят лишить телевидение 30-35% рекламных бюджетов, радио - свыше 50% рекламных бюджетов, газеты - до 50% рекламных бюджетов на бумаге, трети в цифре и 25% поступлений от продаж в рознице.

Информационно-развлекательная радиостанция "Серебряный дождь" впервые вышла в эфир 4 июля 1995 года.