Путин не планирует проводить никаких переговоров до заседания ОПЕК+

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не планирует проводить никаких переговоров, предваряющих заседание ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока анонсировать нечего", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина какие-либо переговоры или телефонные звонки.

Песков также добавил, что ему нечего сказать и о дате предстоящего заседания.

Партнеры по альянсу обсуждают перенос даты заседания ОПЕК+ с 10 на 4 июня.

Изначально ближневосточные члены ОПЕК предлагали сохранить максимальный уровень сокращения до конца года. Но с этим предложением не согласилась Россия. Наиболее обсуждаемый вариант сейчас - продление на период до трех месяцев, говорят источники ТАСС в делегациях.

Еще один собеседник агентства добавил, что для окончательного решения о переносе даты заседания, министры ждут данных по исполнению сделки в мае.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года.

Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей.

Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.