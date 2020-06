Российский телеком-рынок может сократиться на 3% из-за пандемии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский телекоммуникационный рынок в 2020 году может сократиться на 2,5-3% из-за пандемии коронавируса, если не принять ряд экстренных мер, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов в ходе онлайн-конференции "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях".

По словам Иванова, разговоры о том, что операторы существенно выиграли во время пандемии, - не более чем легенда. "Если посмотреть на реальные цифры, это ничем не подтверждается. Например, полностью провалился сегмент международного и внутреннего роуминга, на 33% просела реализация товаров в мобильном ретейле, резко возросли расходы на содержание сети из-за высоких нагрузок - у некоторых операторов до 80%", - отметил он.

"Мы видим не только замедление роста отрасли в этом году, но и, если не принимать меры регулятивного характера, увидим просадку в телеком-рынке на 2,5-3%, несмотря на рост в 2019 году на 2,1%", - подчеркнул замминистра.

Среди регулятивных мер, которые планируется принять для недопущения такого падения, замглавы Минкомсвязи перечислил предоставление годовой отсрочки для операторов связи на ежегодное увеличение на 15% хранилищ трафика в рамках "закона Яровой", упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи, обеспечение доступа операторов связи к инфраструктуре в жилых домах и объектов муниципальной и госсобственности.

Кроме того, Иванов назвал законопроект о дистанционном заключении договоров на оказание услуг связи, что, по его мнению, положительно скажется на динамике роста абонентов, а также планы по обеспечению выхода операторов и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергетики.

"Вот такие меры мы предложили, они поддержаны на уровне правительства, кроме, разве что, последней меры, которая очень дискусионна. Планируем реализовать все это в самое ближайшее время", - заключил Иванов.