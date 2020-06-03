Путин поддержал идею ограничить закупки госкомпаниями иностранной продукции легпрома

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает своевременным и справедливым ввести ограничение на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.

Он отметил, что в России "импорт захлестывает порой" и "нужно осваивать свой собственный рынок".

"Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, своевременным и, главное, справедливым, потому что эта отрасль пользуется за рубежом достаточно большой государственной поддержкой", - сказал глава государства в среду на совещании по ситуации в легкой промышленности.

Ранее на этом же совещании глава государства отмечал, что объем импорта в Россию "чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность" в стране.

Кредиты

Путин поручил увеличить до 1 млрд рублей объем субсидирования ставки кредитов для легкой промышленности.

"Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Такая скидка должна предоставляться, начиная с текущего года в размере 50% от стоимости оборудования", - сказал глава государства. Кроме того, Путин поручил кабинету министров "увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно".

Меры поддержки

Путин поручил профильным министерствам рассмотреть вопрос о донастройке мер поддержки, которые рассчитаны в том числе на легкую промышленность.

В ходе совещания главы государства в среду в режиме видеоконференции по ситуации в легкой промышленности министр финансов Антон Силуанов, комментируя предложения отнести эту отрасль к перечню наиболее пострадавших от коронавируса, отметил, что легпром, в частности, может использовать льготы и преференции, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, а также ряд других мер поддержки.

Путин в ответ заметил, что со многим из сказанного согласен, однако попросил Силуанова и главу Минпромторга Дениса Мантурова вместе с представителями отрасли "посмотреть еще раз, как на практике работают меры поддержки малого и среднего предпринимательства и какие предприятия отрасли легкой промышленности могут воспользоваться этими мерами поддержки, а какие все-таки нет, и в каком реально состоянии они находятся".

"И исходя из этого [нужно] при необходимости донастроить эту систему поддержки", - подчеркнул президент.