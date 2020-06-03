Мурманский морской торговый порт приостановил погрузочные работы из-за обрушения моста

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) приостановил работы, связанные с железнодорожными операциями, прерванными из-за обрушения моста под Мурманском. Это может привести к полной остановке предприятия, сообщает в среду пресс-служба АО "ММТП".

"На текущий момент в Мурманском морском торговом порту работы, связанные с железнодорожными операциями, приостановлены. Приостановка грузопотока влечет за собой не только переполнение складов грузоотправителей, но и снижение интенсивности производства работ АО "ММТП" вплоть до полной остановки деятельности предприятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Мурманском порту работает более 1 300 человек, по подсчетам специалистов, сбой в поставке груза ж/д транспортом повлечет за собой простой предприятия и более 80% рабочего персонала. В пресс-службе отметили, что в порту ищут новые логистические решения.

"По состоянию на сегодняшний день специалисты АО "Мурманский морской торговый порт" перенаправили более 10 судов в другие порты, и совместно с грузоотправителями железнорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов в настоящее время прорабатывают альтернативные логистические решения, однако, они все будут стоить значительно дороже. Параллельно идет тесное взаимодействие с ОАО "РЖД" с целью поиска вариантов компенсации ущерба и выгодных тарифных решений, которые позволили бы сохранить объем перевозок по железной дороге", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "ММТП" Алексея Рыкованова.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано, в Кольском районе введен режим ЧС. Компания "РЖД" ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.

АО "Мурманский морской торговый порт" входит в группу компаний СУЭК - одной из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейшего в России производителя угля, крупнейшего поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, одного из ведущих производителей тепла и электроэнергии.