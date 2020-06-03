Экологи: разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске мог произойти из-за таяния мерзлоты

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, вероятнее всего, произошел из-за таяния вечной мерзлоты, которое в последние годы происходит повсеместно на северных территориях, считают опрошенные ТАСС эксперты-экологи. Меры, принимаемые для ликвидации последствий инцидента, они назвали вполне адекватными и соответствующими ситуации.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"Действительно, мы находимся на этапе, когда идет потепление. <…> В Норильске все стоит на замерзших грунтах, и, если посмотреть статистику последних лет, температура была выше нормы. Было очень теплое лето, и то, что этот процесс неизбежен (таяние грунтов). <…> Здесь действительно стоит вопрос "расщепления" почвы и грунтов", - сообщила ТАСС директор НИИ Института проблем экологии Ольга Плямина.

По словам члена правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николая Доронина, просадка грунта из-за таяния вечной мерзлоты, действительно, очень вероятна. Ученый отмечает, что таяние мерзлоты и проседание объектов фиксируются не только в Норильске, но и в других северных городах. О том, что разгерметизация емкости с топливом могла произойти из-за таяния мерзлоты, ранее заявлял и первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

Ликвидация разлива

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива.

На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Опрошенные ТАСС экологи-эксперты отмечают, что меры, предпринятые компанией "Норникель", соответствуют сложившейся ситуации.

"Компания собрала значительные силы в оперативный период: прибыли морские спасатели из Мурманска, работает техника, муниципалитеты помогают, это общая проблема, и справляются общими усилиями. Не пытались ни замолчать, ни отрицать случившегося", - отмечает Доронин. По его словам, в дальнейшем ученые СФУ и Сибирского отделения РАН намерены провести экспедицию и оценить, не оказал ли влияние разлив на озеро Пясино под Норильском - ранее о попадании нефтепродуктов в само озеро не сообщалось.

Депутат Госдумы, сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников также подчеркнул, что компания приняла "оперативные меры системного характера" для ликвидации аварии и предприняла все необходимое, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Карское море.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.