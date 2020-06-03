Роспотребнадзор прорабатывает изменения в рекомендациях для гостиниц

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел встречу с бизнес-объединениями, где обсуждалось смягчение рекомендаций ведомства для гостиничной сферы. Об этом заявил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

"Сегодня состоялась встреча Роспотребнадзора с представителями бизнес-объединений. Часть [наших] замечаний и предложений была услышана и принята в работу. Рекомендации для гостиниц уже выпущены, мы говорили о том, чтобы их скорректировать, смягчить требования, которые будут влиять на открытие гостиниц", - сказал он ТАСС, подчеркнув, что предложения "Опоры России" выполнимы и не идут вразрез с рекомендациями Роспотребнадзора.

По его словам, часть опубликованных рекомендаций ведомства "избыточна" и несет для пострадавшей отрасли дополнительную финансовую и административную нагрузку. Особенно сложным он считает положение гостиниц категории "без звезд", "1 звезда", "2 звезды" и хостелов. "Они вообще не смогут открыться по причине несоответствия рекомендациям Роспотребнадзора. Таких средств размещения в стране насчитывается около 50% и они очень важны именно для сегмента бюджетного отдыха", - сказал он.

Сейчас загрузка отелей находится на уровне 5-10%, а где-то деятельность гостиниц вообще приостановлена, пояснил Кожевников. Такое значительное падение оборота ведет к сложностям с соблюдением рекомендаций, потому что они требуют серьезных затрат. Он привел данные Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан, согласно которым затраты на соблюдение всех рекомендаций для гостиницы категории "4 звезды" в 150 номеров будут стоить около 9 млн рублей. При этом месячный оборот отеля составляет 11-13 млн рублей при условии месячной загрузки 60-65% и хорошей средней цене за номер. Для небольшого отеля в Республике Крым на 30 номеров уровня "3 звезды" запуск по рекомендациям Роспотребнадзора будет стоить около 800 тыс. рублей. В то же время месячный оборот такого отеля составляет 2,5-3 млн. рублей.

"Наши предложения выполнимы, и при этом они помогут снизить давление на предпринимателей и не допустить закрытия 50% гостиничного бизнеса в стране. Сейчас мы вместе работаем над документом и надеемся на конструктивный подход, как это уже произошло между Роспотребнадзором и предприятиями общественного питания", - резюмировал Кожевников.

В понедельник Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для гостиниц, хостелов и баз отдыха. В частности, ведомство рекомендовало заселять в один номер одного человека или семью, минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере проводить раз в день в течение всего срока проживания. Перед началом работы гостиницы должна быть проведена генеральная уборка с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. В дальнейшем профилактическую дезинфекцию необходимо проводить на постоянной основе. Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет, следует из документа. В местах общего пользования должны быть дозаторы с антисептиками для рук, постояльцам следует обеспечить возможность купить средства индивидуальной защиты. Персонал же обязан носить маски и перчатки. Гостиницам рекомендуется ввести специальные мобильные приложения для экспресс-заселения и выселения, бесконтактного открытия дверей в номера и другие помещения, поощрять безналичные способы оплаты.