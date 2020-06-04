Кабмин обсудит макропрогноз на 2021-2023 годы и распределит деньги на соцвыплаты

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг традиционное заседание правительства. Как сообщает пресс-служба кабмина, в повестке дня значатся прогноз социально-экономического развития на будущую трехлетку, распределение бюджетных средств на соцвыплаты, а также ряд законопроектов, в том числе касающиеся правил госзакупок.

Минэкономразвития РФ ранее представило в кабмин сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогноз изменения тарифов естественных монополий на 2021-2023 годы. Эти документы разработаны в двух основных вариантах - базовом и консервативном.

Глава ведомства в конце мая заявлял, что Минэкономразвития РФ при подготовке макропрогноза исходило из того, что все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сняты в августе - сентябре, с учетом эпидемиологической ситуации.

Законопроекты

В повестке дня заседания значатся восемь законопроектов. Два из них касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с госучастием. Эти проекты определяют минимальную долю закупок, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Документы призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, "в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", указано в материалах кабмина.

Еще два законопроекта касаются муниципальных бюджетов. Одним предусматривается включение с 2021 года в бюджетную систему РФ казны муниципального округа, установление перечня бюджетных полномочий, доходных источников муниципального округа и определение подходов к выравниванию его бюджетной обеспеченности по аналогии с казной городского округа. Ожидается, что это обеспечит финансирование решений органами самоуправления муниципального округа вопросов местного значения и осуществления переданных отдельных государственных полномочий. Второй законопроект устанавливает возможность предусмотреть в качестве составной части бюджетов всех видов муниципальных образований сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.

Правительство также обсудит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, позволяющие таможенным органам расследовать уголовные дела о контрабанде наличных денежных средств, алкогольной продукции и табачных изделий. Будут рассмотрены и поправки в закон о "дальневосточном гектаре", разрешающие досрочно предоставлять землю в собственность тем гражданам, которые заключили кредитный договор для строительства частного жилого дома на полученном участке. Это позволит передавать участок в залог по кредитному договору.

Еще один законопроект в повестке заседания призван расширить круг субъектов, получающих кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса. Наконец правительство обсудит проект поправок в законы о статусе военнослужащих и о войсках национальной гвардии РФ. Документ устанавливает перечни отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также сотрудников Росгвардии, которым по их просьбе будет выдаваться продовольственный паек вместо организации им питания по месту службы.

Субсидии

Правительство на заседании в четверг выделит регионам из своего резервного фонда средства на расходы, связанные с повышением с 1 июня минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Из этого же источника планируется направить регионам 56,2 млрд рублей на выплату пособия гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Еще 633,4 млн рублей из своего резерва кабмин выделит для завершения работы по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в регионах РФ.

Помимо этого, правительство выделит из бюджета ассигнования на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Ранее премьер-министр сообщал, что 10 наиболее отстающих регионов получат на такие программы опережающего развития по 5 млрд рублей.

Кабмин также намерен выделить бюджетные средства на создание дополнительных ясельных мест в негосударственных учреждениях дошкольного образования, в том числе созданных индивидуальными предпринимателями.

Наконец на заседании правительства планируется утвердить решение о выделении из бюджета 1 млрд 699 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Причем речь идет о переносе не использованных в 2019 году ассигнованиях, выделенных Федеральному дорожному фонду на дорожные работы в регионах, где произошли чрезвычайные ситуации природного характера.