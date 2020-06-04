Эксперты: цены на нефть по итогам 2020 года могут закрепиться на отметке $45 за баррель

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Цены на нефть по итогам 2020 года могут закрепиться на отметке не выше $45 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты. Тем самым, уже в начале июня баррель Brent исчерпал большую часть роста в этом году.

На утренних торгах в среду, 3 июня, цены на ближайший фьючерс Brent продемонстрировали рост до $40 за баррель впервые с марта этого года. Всего с начала апреля цены на нефть продемонстрировали укрепление более чем на 45%.

Тем не менее дальнейшая динамика восстановления ценовой конъюнктуры нефтяного сектора будет иметь сдержанный формат. Кроме того, эксперты полагают, что на пути к восстановлению мировой экономики нефтяные цены будут весьма волатильны, а их укрепление выше $50 за баррель произойдет не раньше следующего года.

Что подтолкнуло нефть вверх?

Сегодня росту нефтяных цен сопутствуют несколько факторов. В первую очередь, на нефтяной спрос повлияло снятие части ограничений, "растет экономическая активность, а вместе с ней - и спрос на нефть и ее производные, что уже косвенно можно увидеть через наблюдение за трафиком в крупных городах и растущее ежедневное количество авиарейсов", пояснил старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Также росту способствовало существенное сокращение в мае-июне объемов нефтедобычи ведущими экспортерами, благодаря которому с рынка ушло 2/3 апрельского избытка нефти, добавил аналитик "Велес Капитал" Александр Сидоров. Повлияли на цены и спекуляции в ожиданиях продления действующих ограничений добычи для основных участников сделки, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Безусловно, в нефтяном ралли начала июня значительную роль играют ожидания итогов встреч ОПЕК и ОПЕК++. Западные СМИ сообщали, что на встрече ОПЕК++ может быть принято решение о продлении текущей квоты на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки как минимум до августа, а, возможно, и до сентября текущего года. Если такое решение будет принято, оно может стать дополнительным драйвером роста нефтяных цен", - пояснила она.

Тем не менее, по прогнозам экспертов, дальнейшему динамичному росту цен будет препятствовать немало существенных факторов.

Цены на нефть нескоро вернутся на докризисный уровень

По мнению специалистов, предстоящее продление договоренностей ОПЕК, а также постепенное оживление экономик после снятия карантинных мер, не гарантирует устойчивого роста нефтяных цен.

"Несмотря на то, что ослабление кризиса, вызванного распространением коронавируса, предполагает растущий спрос на нефть и должно толкать цены вверх, многие участники рынка смогут оперативно отказываться от ограничений добычи, повышая предложение и снижая цены", - пояснил эксперт. В частности, "если для стран-участников новой сделки ОПЕК+ это еще может потребовать координации действий, то, к примеру, США смогут возвратить в строй буровые платформы, как только возникнет экономическая целесообразность", - полагает Максим Бирюков.

Помимо прочего, возможное превышение спроса над объемами добычи, прогнозируемое в IV квартале на фоне сделки стран-экспортеров, может быть нивелировано накопленными запасами во II и III кварталах 2020 года и ограничить рост цен, добавил старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Если же произойдет срыв переговоров касательно продления действующих в мае-июне квот по сокращению добычи, цены могут снизиться, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Без продления первого, "жесткого" этапа сделки ОПЕК, оценка профицита нефти на мировом рынке в конце первого - начале второго квартала составит сравнительно высокие 3,6 млн баррелей в день, и это обстоятельство может поколебать уверенность рынка, привести к новому спаду, макроэкономическим и политическим осложнениям", - пояснил эксперт.

Кроме того, в случае нового раунда торговой конфронтации США и Китая или выхода из-под контроля ситуации с беспорядками в США настроения рынка также могут сместиться в сторону повышенной осторожности. При этом нефть, как и другие рисковые активы, подвергнется коррекции, также отметил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

V-образное восстановление спроса на нефть видится маловероятным и экспертам ПСБ. По мнению главного аналитика компании Екатерины Крыловой, это в том числе связано с медленным началом автомобильного сезона. "Спрос на нефтепродукты в США остается на 20% ниже нормального для этого периода", - пояснила она. Эксперт добавила, что реальное, а не спекулятивное восстановление нефтяных цен произойдет не раньше следующего года.

Прогноз цены Brent

По прогнозам "БКС Премьер", в июне при развитии событий по умеренно негативному сценарию нефтяные цены могут вернуться в диапазон 30-35$, при оптимистичном сценарии - продолжить рост к уровням 40-43$. Тем не менее устойчивое восстановление к уровням 50-55$ и выше может быть реализовано не ранее второго полугодия 2021 года, добавили там.

В "ВТБ Капитал Инвестиции" также ожидают, что цена нефти может достигнуть $50 за баррель только в следующем году вместе с полным открытием экономик.

По прогнозам "Фридом Финанс" и "Велес Капитал" Brent сможет восстановиться до $50 к концу 2020 года.

В свою очередь в "Фридом Финанс" не исключают, что в условиях сокращения добычи с 2021 года на 6 млн баррелей в день, рост цен на нефть Brent в течение одного - двух лет может достигнуть $100.