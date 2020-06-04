Трутнев: инвестиции резидентов ТОР и СПВ в экономику Приморья составили 257 млрд рублей

ТАСС, 4 июня. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) за пять лет работы вложили в экономику Приморского края 257 млрд рублей частных инвестиций и создали более 20 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Приморский край стал одним из первых регионов Дальнего Востока, который смог оказать поддержку инвестиционным проектам с помощью преференциальных режимов ТОР и Свободного порта. В Приморье создано четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". В границы свободного порта входят 16 муниципальных образований Приморья - это 1 тыс. 786 инвестиционных проектов с заявленными инвестициями более 2 трлн рублей, созданием 113 тыс. рабочих мест <...> В экономику Приморского края резидентами уже вложено 257 млрд рублей частных инвестиций, создано более 20 тыс. рабочих мест", - приводит пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Полпред отметил, что на Приморский край приходится практически половина заявленных частных инвестиций и рабочих мест от всего объема соглашений с резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке.

Первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев доложил Трутневу о привлечении новых инвесторов в Приморье. По его словам, в 2019 году резидентами приморских ТОР стали 30 инвесторов, а заявленные инвестиции по проектам составили 234,2 млрд рублей. С начала этого года резидентами ТОР стали еще четыре инвестора с заявленными инвестициями по проектам в 0,5 млрд рублей. Резидентами Свободного порта в 2019 года стали 633 инвестора (заявленные инвестиции по проектам - 207,53 млрд рублей), а в этом году - 182 инвестора (заявленные инвестиции по проектам - 62,9 млрд рублей).

Первая из приморских ТОР, "Надеждинская", создана в июне 2015 года. Она специализируется на логистике, легкой и пищевой промышленности, сборочном производстве и переработке минерального сырья.