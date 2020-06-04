В кабмине поддержали идею о штрафах за отказ поставщику в допуске к газовому оборудованию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный членом Совета Федерации Юрием Важениным законопроект о введении административной ответственности за отказ допустить поставщика газа или газораспределительную организацию к газовому оборудованию потребителя. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Автор инициативы, направленной в правительство перед внесением в Госдуму, предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) нормой об ответственности за необеспечение доступа поставщика или газораспределительной организации к газоиспользующему оборудованию потребителя, либо иное воспрепятствование полному или частичному ограничению подачи газа в том случае, если причины для введения таких ограничений не были устранены.

"Кроме того, законопроектом предлагается установить для индивидуальных предпринимателей меру ответственности, аналогичную мере ответственности, установленной частью 7 статьи 9.22 КоАП для должностных лиц [штраф от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет]", - говорится в проекте отзыва.

В кабмине напоминают, что в соответствии с нормами КоАП лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если не установлено иное. В связи с этим введение штрафов для индивидуальных предпринимателей, аналогичных тем, что установлены для должностных лиц, "представляется излишним". "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанного замечания", - сказано в проекте отзыва.