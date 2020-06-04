Около 400 рестораторов смогут оформить арендные каникулы в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Общий объем поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 млн рублей, арендные каникулы смогут оформить около 400 рестораторов. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

Предпринимателям предоставят право не платить аренду за городскую землю и имущество с 1 марта по 30 июня включительно. На данный момент этой мерой поддержки воспользовались более 12 тыс. предпринимателей Москвы, в том числе работающие в сфере общественного питания.

"Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 млн рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он напомнил, что бизнесмены, чтобы отменить платежи, до 31 декабря этого года должны направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме, фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, а также приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru, а также почтой.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении, предприятия общественного питания, которые могут получить поддержку города, находятся почти во всех округах столицы, это операторы всех возможных форматов общепита - кафе, закусочных, столовых, баров, ресторанов, у которых заключены договоры аренды нежилых площадей на срок от одного года до 10 лет, а земли - до 49 лет.

"За помощью обратились также и владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 млн рублей. Торговля непродовольственными товарами в Москве возобновила работу с 1 июня", - уточняется в сообщении. Система мер поддержки столичных компаний и жителей города сегодня включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов.