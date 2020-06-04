ВТБ в мае зафиксировал снижение обращений населения за кредитными каникулами на 40%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в мае зафиксировал снижение количества обращений россиян за кредитными каникулами на 40% по сравнению с апрелем этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц по оформлению кредитных каникул за последние два месяца. По статистике банка, в мае число таких заявок составило 95 тыс., что на 40% меньше по сравнению с апрелем. При этом общая сумма, на которую были предоставлены каникулы, снизилась на 32%", - отмечается в сообщении.

В первой половине мая ВТБ получил 55 тыс. заявок на кредитные каникулы, во второй - их число снизилось до 40 тыс. При этом наибольшее снижение спроса на "каникулы" в мае было в автокредитовании - более 55% и ипотеки - число заявок уменьшилось на 42%.

Всего ВТБ оформил кредитные каникулы для 226 тыс. клиентов на 189 млрд рублей, что составляет около 90% от общего числа принятых за два месяца заявок. Больше всего "каникул" предоставлено по кредитам наличными - 86%, 11% - по ипотеке, остальное - в рамках автокредитования. Как уточнили в ВТБ, все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту на три месяца в рамках собственных программ банка и на шесть месяцев - по государственным мерам поддержки.

Кредитные каникулы

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться в банк в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года.