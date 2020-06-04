Курс доллара вырос до 68,92 рубля

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,4% - до отметки в 68,92 рубля, курс евро прибавил 0,1% и достиг уровня 77,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск доллар торговался по 68,95 рубля (+0,4%), а курс евро - по 77,25 рубля (+0,1%).

Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Так, фьючерс на Brent на август дешевеет до $39,19 за баррель (-1,5%), на WTI - до $36,82 за баррель (-2,1%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,3%, опускаясь до отметки 2822,59 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1295,23 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2805,3 пункта (-0,9%), а индекс РТС находился на отметке 1279,7 пункта (-1,7%).

Российский рынок теряет поддержку в виде сильной нефти. Так, фьючерс на Brent на август дешевеет до $39,1 за баррель (-1,7%), на WTI - до $36,74 за баррель (-2,3%).