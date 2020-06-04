Продажи автомобилей в Великобритании в мае упали на 90%

ТАСС, 4 июня. Продажи автомобилей в Великобритании в мае незначительно выросли после рекордного с 1946 года падения в апреле в связи со вспышкой коронавируса, однако они по-прежнему остаются на 90% ниже аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает в четверг британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в Соединенном Королевстве было зарегистрировано почти 20 тыс. новых легковых автомобилей по сравнению всего с 4 321 в апреле, однако этот показатель не идет ни в какое сравнение с маем прошлого года, когда было продано 183 724 автомобиля.

Производство автомобилей в Великобритании, по данным SMMT, практически прекратилось в апреле. Из-за закрытия предприятий и их временного перепрофилирования на выпуск средств индивидуальной защиты, с конвейеров сошли всего 197 машин, что на 99,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В феврале и марте нынешнего года были выпущены 122 тыс. и 78 тыс. машин соответственно. С января по апрель 2020 года на британских предприятиях было произведено 319,5 тыс. автомобилей, а за аналогичный период в 2017 году - 591 тыс.

В целом потери британского автопрома вследствие закрытия заводов могут, по оценкам экспертов, составить £8,2 млрд (более $10 млрд), или около 20% его оборота.

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, автопром королевства "нуждается в пакете мер для поддержки всей отрасли". В их числе он назвал "новые рекомендации на рабочих местах, оказание помощи возвратившимся на работу коллегам, а также шаги с целью повышения спроса на продукцию отрасли".

По последней информации британского Минздрава, всего из-за коронавируса в стране умерли более 39,7 тыс. человек, почти 280 тыс. заразились.