Глава ВТБ видит возможности для снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%.

Обувные и фармацевтические компании подтвердили готовность к запуску маркировки в срок

Ранее сообщалось, что правительство России не планирует переносить сроки введения обязательной маркировки обуви и лекарств, которая вступит в силу с 1 июля 2020 года

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