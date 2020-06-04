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Глава ВТБ видит возможности для снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%

Глава ВТБ видит возможности для снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%.

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Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
Обувные и фармацевтические компании подтвердили готовность к запуску маркировки в срок
Ранее сообщалось, что правительство России не планирует переносить сроки введения обязательной маркировки обуви и лекарств, которая вступит в силу с 1 июля 2020 года
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