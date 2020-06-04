Мишустин пообещал возобновить поездки в наиболее отстающие регионы после пандемии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал возобновить поездки в наиболее отстающие в социально-экономическом плане регионы после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг.

Мишустин напомнил, что ранее кабмин утвердил индивидуальные программы социально-экономического развития 10 наиболее отстающих субъектов РФ. Часть из этих регионов премьер-министр успел посетить до введения ограничительных мер.

"Я и мои коллеги обязательно продолжим поездки в эти регионы, как только будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

По словам премьера, кабмин в четверг рассмотрит вопрос о выделении из бюджета средств, необходимых для реализации программы развития Курганской области на 2020-2024 годы.

"Этот документ мы подробно обсуждали во время моей рабочей поездки в регион. В течение этого года и последующих двух лет ежегодно сумма бюджетных ассигнований на развитие области составит 1 млрд рублей", - добавил Мишустин.

Как отметил председатель правительства, эти средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Они позволят создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить доходы людей, улучшить инвестиционный климат и снизить уровень безработицы в регионе, указал Мишустин.