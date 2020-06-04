Лукашенко: проблему зависимости Белоруссии от одного рынка России надо решить окончательно

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблему зависимости от рынка одной страны, России, следует решить окончательно.

"Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - сказал Лукашенко на совещании с новым составом правительства, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, ведь "нет экспорта - нет валюты". Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

По словам Лукашенко, белорусская экономика открытая, однако меры для защиты собственного рынка принимать необходимо.

"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - сказал Лукашенко. Он назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений", и необходимости найти формы и инструменты, чтобы достичь экономического роста с темпами выше среднемировых. "Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко 3 июня отправил в отставку свое правительство, 4 июня назначил премьер-министром республики Романа Головченко, а также объявил о назначении ряда министров и глав ведомств.