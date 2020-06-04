"Роза Хутор" рассматривает возможность расширить присутствие в Арктике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Роза Хутор" рассматривает возможность запустить новые проекты в арктических регионах России. Об этом сообщила в четверг заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании Ольга Ляхова во время онлайн конференции "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

"Команда "Розы Хутор на данный момент изучает потенциал нескольких российских арктических регионов. Мы провели несколько экспедиций. Наши специалисты выезжали на места. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято положительное решение о развитии проектов", - сказала Ляхова, не уточнив, о каких регионах идет речь.

На данный момент известно о проекте компании на Камчатке. "Роза Хутор" выступает инвестором туристического парка "Три вулкана" и планирует начать строительство первых туристических объектов нового парка параллельно с инфраструктурными в 2021 году. Компания стала сотым резидентом территории опережающего развития (ТОР) в Камчатском крае.

В Мурманской области специалистов "Розы Хутор" в качестве экспертов привлекли к разработке туристического кластера на Кольском полуострове. Компания "Норникель" рассчитывает создать здесь курорт мирового уровня по аналогии с "Розой Хутор", который сможет принимать круизные суда в порту Лиинахамари. Общий объем капиталовложений составит более 14 млрд рублей.

"Мы видим большой потенциал в бухте Лиинахамари, это бухта с хорошими судоходными характеристиками, с хорошей транспортной доступностью. Это может быть использовано как хороший универсальный порт, как ворота в Арктику. Сейчас нормального порта, который мог бы давать старт круизным маршрутам, у нас в России нет. Это основная проблема, почему мы проигрываем в сфере развития круизного туризма", - сказала Ляхова.

Компания "Парк "Три Вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Новый резидент ТОР направит на реализацию проекта 15 млрд рублей до 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей.