В Калининграде откроются магазины "Пятерочка"

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Торговая сеть X5 Retail Group откроет первые магазины "Пятерочка" в Калининграде 26 июня. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Первые магазины торговой сети "Пятерочка" в Калининградской области начнут работу 26 июня", - сказал представитель компании.

X5 Retail Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". На 31 декабря 2019 года под управлением компании было 16 297 магазинов. За 2019 год выручка компании составила 1,734 трлн рублей ($26 791 млн).