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Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Для этого депутаты предлагают задействовать средства Фонда национального благосостояния

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам и выплате им недополученных 1,386 трлн рублей за 2016-2017 годы. Об этом в четверг сообщил Миронов.

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. Кроме того, предлагается "осуществить выплату недополученных в соответствии с законодательством РФ сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года", говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении ТАСС.

"С 2015 года государство экономит на ежегодной индексации пенсий. В результате перед людьми образовался гигантский долг. Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта потребует дополнительных расходов за счет бюджета Пенсионного фонда России в размере 1,386 трлн рублей. Для этого справороссы предлагают задействовать средства Фонда национального благосостояния.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"
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