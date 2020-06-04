Эксперты сообщили о сокращении в мае числа вакансий в Петербурге на 52%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Работодатели Петербурга в мае открыли на 52% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Headhunter.

"В мае петербургские работодатели открыли на 52% меньше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года. Нет позитивных тенденций и в динамике предложений о работе за месяц: по сравнению с апрелем рынок вакансий потерял 31%", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков Headhunter, от последствий пандемии на рынке труда больше всего пострадали туризм, гостиницы, рестораны (на 90% меньше вакансий к майскому показателю 2019 года), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты ( минус 80%), начало карьеры, студенты ( минус 73%), административный персонал ( минус 66%), продажи ( минус 64%), консультирование ( минус 63%), автомобильный бизнес ( минус 62%).

При этом больше всего вакансий в Санкт-Петербурге в мае было размещено для представителей сфер ИТ, интернета и телекоммуникаций (25% от всех), продаж (22%), производства (15%), строительства и недвижимости (11%), специалистов рабочих профессий (9%), соискателей из профобластей транспорта и логистики (8%), маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики (по 7%).

По данным Центра занятости населения Санкт-Петербурга, число официально зарегистрированных безработных в городе на 25 мая составило 50 тыс. человек. Власти ожидают, что за июнь этот показатель вырастет на 20 тыс. человек.