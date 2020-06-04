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Veon заключил со Сбербанком кредитное соглашение на 100 млрд рублей

Средства направят на рефинансирование текущих обязательств холдинга перед банком

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon через свою "дочку" Veon Holdings B.V. заключил со Сбербанком кредитное соглашение на 100 млрд рублей (или примерно $1,5 млрд), говорится в сообщении нидерландской компании.

Средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств Veon перед Сбербанком, а также на общекорпоративные цели, отмечается в сообщении.

"Эта сделка поможет нашему давнему клиенту и партнеру рефинансировать свои текущие обязательства перед Сбербанком, а также обеспечит дополнительное финансирование для бизнеса. Банк уверен в правильности долгосрочной стратегии развития компании и всецело поддерживает ее в желании оптимизировать структуру капитала и нарастить финансовую гибкость", - сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Veon владеет активами в России (под брендом "Билайн"), на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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