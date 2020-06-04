В Минкомсвязи прокомментировали законопроект о разблокировке Telegram

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решение суда о блокировке мессенджера Telegram не может меняться под влиянием российских властей, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин радиостанции "Говорит Москва".

"Telegram в РФ заблокирован не властями, а судебным решением. Соответственно, суд должен отменить свое решение. Судебная власть в России независима. Власти никак на решения судов не влияют. У нас принцип разделения властей в стране существует", - сказал Волин.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям.

Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

По данным "Коммерсанта", парламентарии направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи.

В Минкомсвязи документ уже рассмотрели. Как сообщали ТАСС в пресс-службе министерства, "законопроект, представленный в Минкомсвязь, не поддерживается". Других подробностей там не уточнили.