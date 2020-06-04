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Директор нацпарка "Русская Арктика" сообщил, что не ожидает туристов в этом году

По словам Александра Кирилова, туркомпании рейсы отменили и перенесли их на 2021 год

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Самый северный в России национальный парк "Русская Арктика" не ожидает туристов в 2020 году из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщил директор нацпарка Александр Кирилов на онлайн-конференции "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

"Туркомпании просто рейсы отменили и перенесли их на 2021 год, поэтому у нас туристов на территории нацпарка, скорее всего, не будет", - сказал Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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