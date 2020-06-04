Мурманск готов обеспечить перевалку 500 тыс. тонн рыбы при поставках по Севморпути

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Мурманская область готова наладить прием рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП). Существующие мощности позволяют обеспечить перевалку 450-500 тыс. тонн рыбопродукции в год, сообщил в четверг на своей странице в "ВКонтакте" губернатор области Андрей Чибис.

"Сегодня на совещании с Росрыболовством и коллегами-губернаторами обсуждали вопрос доставки рыбы и морепродуктов по Севморпути с Дальнего Востока по стране с перевалочной базой в порту Мурманска. Проект интересный, перспективный, а главное, реалистичный. Мы заинтересованы в поставке рыбы с Дальнего Востока в наши порты, чтобы повысить грузооборот", - сказал Чибис.

По его данным, на существующих мощностях в области может осуществляться перевалка 450-500 тыс. тонн рыбопродукции в год. Кроме того, в перспективе компания "Норебо" планирует построить на берегу Кольского залива в области морской терминал по обслуживанию судов и доставке рыбы на внутренний и внешний рынки с ежегодной перевалкой еще 500 тыс. тонн. Таким образом, довести объемы перевалки можно будет до 1 млн тонн в год.

Оценивая перспективность проекта для региона, Чибис отметил, что это позволит дополнительно загрузить рыбные цеха и создать больше рабочих мест, а также обеспечить "более широкий выбор рыбы на прилавках, которая будет доступнее".

Реконструкция причалов на Камчатке

По данным Росрыболовства, наладить поставки рыбы по СМП позволит реконструкция погрузочных мощностей на Дальнем Востоке. Сейчас в Петропавловске-Камчатском идет модернизация терминала "Сероглазка" и реконструкция находящихся в ведении ФГУП "Нацрыбресурс" причалов №10-12 в бухте Моховой. Ввод в эксплуатацию причалов ФГУП "Нацрыбресурс" планируется в 2021 году.

"Реконструкция позволит модернизировать причальный фронт, длина которого составит 527,75 п. м, с глубинами до 10 м, создать условия для увеличения перегрузки, провести зонирование тыловой территории для создания универсального грузового участка, включая строительство холодильника, контейнерной площадки мощностью до 200 40-футовых контейнеров, включая рефрижераторные, зоны перевалки и обработки рыбы", - уточняется в сообщении Росрыболовства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.