Первой страной для экспорта ямальской рыбной продукции станет Белоруссия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ) станет первым предприятием в истории современного Ямала, которое отправит рыбную продукцию на экспорт. В первую очередь продукция будет направлена в Белоруссию, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

В Ямало-Ненецком автономном округе около 750 рыболовных участков, ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы. Предприятия региона выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.

"Последние поставки рыбной продукции из Ямало-Ненецкого автономного округа на экспорт производились во времена СССР в довоенные и послевоенные годы, с 1938 по 1946 год. В современной России "Салехардский комбинат" станет первым. Изучив рынки сбыта, спрос на рыбную продукцию, по завершении сертификации планируется выход с рыбной продукцией в страну ближнего зарубежья - Белоруссию", - рассказали в пресс-службе.

Планы региона по экспорту рыбы

По информации "Салехардского комбината", на экспорт в Белоруссию будет поставляться продукция, изготовленная из экологически чистой дикой рыбы, выловленной в водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа. Отправиться на экспорт ямальская рыба сможет после того, как будет проведена работа по освидетельствованию ООО "Салехардский комбинат" на соответствие требованиям Таможенного союза, пояснили ТАСС на предприятии.

"Работа производится в плановом порядке, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенным в стране режимом повышенной готовности все мероприятия, кроме производства, были приостановлены. По окончании введенного режима повышенной готовности планы будут скорректированы, работа будет продолжена", - уточнили на комбинате.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, после завершения сертификации регион при содействии Российского экспортного центра планирует выйти с рыбной продукцией в Белоруссию, а в дальнейшем и в Казахстан.

В пресс-службе отметили, что потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается в 240 тонн или 1 млн банок консервов. При этом к 2024 году ежегодные поставки рыбной продукции должны составить $2,3 млн. Сами поставки будут вестись в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Качество ямальской рыбы

"Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием автономного округа. Там производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, копченой, вяленой, соленой, кулинарной, а также полуфабрикаты, рассказали в пресс-службе предприятия. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать более 6 тыс. тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов и выпускать качественную продукцию.

"Продукцию на комбинате выпускают согласно ГОСТу, все натуральное, без добавок, а все ингредиенты отечественного производства. Комбинат внесен в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах Крайнего Севера", - отметили в пресс-службе.

На самом комбинате реализуется производство полного цикла, это первичная обработка сырья, консервирование, копчение, вяление, изготовление полуфабрикатов, заморозка, хранение, глубокая переработка деликатесной северной рыбы и выпуск и реализация рыбной продукции и консервов. По данным пресс-службы завода, комбинат постоянно расширяет ассортимент продукции.

"Недавно начали производить рыбную вяленую соломку, которая пользуется повышенным спросом у ямальских покупателей, что не случайно, так как благодаря современному оборудованию все пищевые качества рыбы в процессе переработки сохранены", - рассказали на комбинате.

Продукция предприятия ранее уже отправлялась на экспорт, но только в другие регионы России. Так, ямальские консервы получают жители Тюменской, Свердловской и Омской областей. Кроме того, продукция направлялась в Москву и Санкт-Петербург. Однако, как отметили в компании, в приоритете комбината бесперебойное обеспечение рыбной продукцией жителей родного Ямала, поэтому большая часть продукции ООО "Салехардский комбинат" продается населению округа. "Внутри региона остается 77% продукции предприятия, за пределы поставляется 23%", - пояснили там.

Разведение рыбы на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе функционирует Собский рыбоводный завод, единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб. Согласно планам на 2020 год, завод должен выпустить в реку Собь Обь-Иртышского бассейна порядка 14 млн мальков чира и муксуна, который находится на грани исчезновения.

С начала этого года "Салехардский комбинат" наладил производство совместной продукции с Собским рыбоводным заводом. Общими усилиями они производят радужную форель холодного и горячего копчения. "А также два вида пресервов, в уксусно-масляной заливке и с добавлением северных ягод", - рассказали на комбинате.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 4 июня состоялся первый в этом сезоне выпуск рыб на базе Собского рыбоводного завода. Всего было выпущено 5 млн мальков чира навеской не менее 0,5 грамма. Впоследствии будет выпущена молодь ценной промысловой рыбы - муксуна. "Мальки выращиваются жизнестойкими и приспособленными к условиям дикой природы, легко адаптируются в естественной среде", - уточнили в пресс-службе.

Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней. Как пояснили в пресс-службе, выращивание чира проходило в соответствии с планом и с соблюдением всех технологических параметров. Готовность мальков определила комиссия, в которую вошли представители региональных органов власти, специалисты Федерального агентства по рыболовству и государственных научных центров.

"Молодь чира показала хорошие темпы роста, с момента выклева личинки, то есть с начала марта, мальки достигли к началу июня навески 0,5 грамма и сейчас абсолютно жизнеспособны в естественных условиях. Что касается муксуна, то его молодь сейчас находится на активном подращивании, для этого мы задействуем два цеха завода, а это более 160 бассейнов. Мальки весят сейчас около 0,02 грамма и к середине июля достигнут необходимой для выпуска навески", - сообщил директор Собского рыбоводного завода Дмитрий Колесников.

На данный момент ведется строительство филиала Собского завода на реке Таз. Как ранее сообщал ТАСС экс-директор завода Данил Эльтеков, предполагается, что там также будут заниматься выращиванием чира и муксуна. Завод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. В арктической части зима морозная, с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах - не более 68 дней).