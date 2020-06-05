МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продажи бытовых контейнеров для раздельного сбора мусора на Ozon в мае выросли почти в 20 раз, а многоразовых сумок для походов за покупками - в 1,6 раза относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon (имеется в распоряжении ТАСС), проанализировавшего около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов в мае.

"Согласно исследованию Greenpeace, опубликованному в марте 2020 года, по итогам 2019 года из 147 млн жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 18,5% населения, что в два раза больше, чем в 2018 году. Для того, чтобы сделать процесс раздельного сбора отходов удобнее, россияне стали больше приобретать специальные контейнеры - компактные, судя по всему, ставят дома, а более объемные - на дачах и загородных участках: продажи контейнеров для раздельного сбора мусора на Ozon в мае выросли почти в 20 раз относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году", - отмечается в исследовании.

Как отмечают эксперты, возросший спрос связан с внедрением процесса раздельного сбора мусора во многих регионах: уже в 2019, по данным Greenpeace, в некоторых городах уровень доступности раздельного сбора достигал 65-95%. Кроме того, такие контейнеры приобретают и в офисы, чтобы снизить общее количество несортированного мусора. "В последние годы россияне все чаще стали задумываться о состоянии окружающей среды, а осознанное потребление постепенно становится у россиян в крупных городах-миллионниках частью повседневного образа жизни", - отмечают эксперты.

Осознанное потребление подразумевает минимальное использование загрязняющих окружающую среду материалов или полный отказ от них. Так, продажи сумок-шопперов, которые заменяют пластиковые пакеты, в мае выросли на 63% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году.

"Кроме того, отказываясь от одноразовых полиэтиленовых пакетов, пользователи используют многоразовые экомешочки для овощей и фруктов, приобретая их по несколько наборов сразу - продажи в мае выросли на 305% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году", - говорят аналитики.

Дома же россияне начинают использовать экологичную бытовую химию - ее продажи выросли на 93% в мае относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 года. "Многие, стараясь минимизировать использование пластика в быту, переходят на бамбуковые зубные щетки, продажи которых в мае выросли на 168% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 года, причем приобретают щетки как для взрослых, так и для детей", - отмечает ретейлер.

Экологические инициативы ретейлеров

Крупнейшие российские ретейлеры (среди них Wildberries, DNS, "Лента", "Вкусвилл", "Азбука вкуса"), а также отраслевые ассоциации - АКИТ и АКОРТ - в июне 2019 года подписали Меморандум об устойчивом развитии и совершенствовании экологических практик под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В первом квартале 2020 года Ozon переработал более 1 100 тонн упаковки заказов, которые возвращают покупатели, а также перешел на коробки из вторсырья.

Х5 Retail Group ("Перекрёсток", "Пятёрочка", "Карусель") отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. Так, "Перекрёсток" начал использовать переработанный пластик для изготовления фирменных пакетов. В магазинах X5 покупателям предлагаются многоразовые сумки. Компания также установила в некоторых "Пятёрочках" фандоматы для вторничной переработки пластика и алюминия.

Сеть гипермаркетов "О'кей" отказалась от полиэтиленовых пакетов из первичной нефти. С первого квартала 2020 года сеть приняла решение предлагать покупателям как пакеты из саморазлагающегося крахмала и 100% вторично переработанного пластика, так и многоразовые сумки (бумажные пакеты с повышенной прочностью, сумки из джута, хлопка, нейлона и ПВХ). "Магнит" в 2019 году на 60% расширил эко-ассортимент бытовой химии, с этого же года компания тестирует в некоторых торговых точках Москвы, Красногорска, Краснодара и Тулы фандоматы для сбора использованной тары. По заказу компании производятся товары и упаковка из собранного вторичного сырья.

Группа "М.Видео - Эльдорадо" принимает бывшую в использовании технику на утилизацию, а также предлагает покупателям экологичные бумажные пакеты.