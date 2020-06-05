Объем инвестиций в основной капитал столичных компаний вырос в I квартале почти на 15%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.Объем инвестиций в основной капитал столичных компаний за первый квартал 2020 года вырос на 14,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 452,5 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"В первом квартале этого года доля внебюджетных инвестиций составила 81,7%. За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал в столице вырос более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что один из важных драйверов инвестиционной активности - это адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эту часть бюджета город направит на реализацию приоритетных проектов в транспортной и социальной сферах, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.

Для локализации современных производств и инновационных проектов в Москве также создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис "Москва", технопарков и индустриальных парков. Кроме того, город помогает инвестирующим компаниям, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка и технополиса. Таким предприятиям могут снизить налоговую нагрузку на 17-25%. Эта же льгота положена новым инвестиционным проектам.