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"Ъ": в России началось тестирование онлайн-тахографов

Новая система позволит отслеживать и выписывать штрафы за нарушение скоростного режима транспортных средств, а также режима труда и отдыха водителей
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе могут быть переведены все новые грузовые автомобили и автобусы, началось в России. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ".

По его информации, новая система позволит отслеживать и выписывать штрафы за нарушение скоростного режима, а также режима труда и отдыха водителей на основании тех данных, которые будут переданы с помощью онлайн-тахографа. Собеседники "Коммерсанта" пояснили, что меры по внедрению таких устройств позволят уменьшить нагрузку на инспекторов на дорогах, сократить их число и автоматизировать процесс обработки данных.

В Министерстве транспорта РФ разработали законопроект об онлайн-тахографии, его внесение в правительство запланировано на осень текущего года. Вступление закона в силу предполагается через год для Москвы и Московской области и через два года для остальных регионов РФ. В Минтрансе также отметили изданию, что законопроект подразумевает оборудование онлайн-тахографами только новых автомобилей. Уже установленные тахографы могут использоваться до конца срока службы.

Внедрение системы планируется через пилотный проект при комплектации автобусов и троллейбусов в рамках обновления общественного транспорта. Первоначально в проекте примут участие 20 крупнейших городских агломераций.

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