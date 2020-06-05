Минэнерго и нефтяники изучают возможность дополнительных мер по ликвидации ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минэнерго России и компании ТЭК активно содействуют МЧС России в ликвидации разлива топлива в Норильске, ведут мониторинг ситуации на предмет необходимости дополнительных мер, сообщил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Его слова приводятся в пресс-релизе министерства.

"В настоящий момент происходит доставка на место происшествия специальных мобильных бригад ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Транснефть", располагающих необходимым опытом, оборудованием и возможностью оперативно добраться до места разлива. Часть персонала компаний уже находится на месте ЧС, руководители передовых отрядов участвуют в работе штаба МЧС России", - уточнил министр.

В состав аварийно-спасательного отряда "Газпром нефть" входит 72 высококвалифицированных специалиста. Команда и технические грузы уже были доставлены в Норильск тремя спецрейсами. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием и спецтехникой, в том числе нефтесборочным и насосным оборудованием, экскаваторами, боновыми заграждениями и другим грузом весом более 85 тонн, кроме того, в ближайшее время будет выслан дополнительный груз из Ханты-Мансийска.

"Компанией "Транснефть" в настоящий момент укомплектовано пять бригад общей численностью более 80 человек, а также всем необходимым для ликвидации разлива оборудованием - заграждениями, специальными емкостями, нефтесборщиками, мотопомпами для откачки воды и водным транспортом. Планируется доставить персонал на место происшествия в ближайшие дни", - добавили в министерстве.