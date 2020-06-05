Аналитики оценили монетарную политику Банка России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банком России на 1 процентный пункт (п. п.) не позволит ему сравняться по степени мягкости монетарной политики с центральными банками большинства развивающихся стран, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Даже снижение ключевой ставки на 1 п. п. не позволило бы Банку России сравняться по степени мягкости монетарной политики с центральными банками большинства развивающихся стран, также придерживающихся режима таргетирования инфляции", - отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков, текущую ключевую ставку на уровне 5,5% в условиях рецессии можно считать свидетельством относительно жесткой процентной политики.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ будет рассмотрена возможность снижения ключевой ставки на 1 п. п. Однако в АКРА считают, что снижение ставки будет все же на меньшую величину. При этом по итогам года аналитики допускают еще более существенное снижение.

"Июньское заседание Банка России, вероятно, закончится снижением ставки на 0,25-0,75 п. п., а сниженная по итогам лета (возможно, неоднократно) ставка сохранится как минимум до второго квартала 2021 года. При принятии решений на летних заседаниях ЦБ крайне важную роль будут играть данные по спросу со стороны населения уже после смягчения карантинных ограничений, перспективы повторного введения таких ограничений, а также данные мая - июня по безработице", - говорится в материалах.

Жесткость монетарной политики объясняется оценкой проинфляционных рисков, возникших при введении режима ограничений, рисками финансовой стабильности, а также временем начала эпидемии коронавируса на территории России. В АКРА полагают, что во второй половине 2020 года в рамках большинства реалистичных сценариев следует ожидать, что ключевая ставка будет ниже нейтральной, но выше 4%.

Вместе с этим, после последнего заявления ЦБ о возможности снижения ставки на 1 п. п. в базовом сценарии были опубликованы относительно позитивные предварительные данные по экономической активности и безработице в апреле - мае, что может стать причиной как более медленного темпа смягчения монетарной политики летом, так и переоценки общей величины необходимого снижения ключевой ставки в целом за год, считают эксперты АКРА.