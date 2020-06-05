Архангельская область планирует развивать доставку рыбы с Камчатки по Севморпути

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области готовы принять участие в развитии доставки рыбной продукции с Камчатки на запад по Северному морскому пути (СМП). Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

"Архангельская область готова развивать доставку рыбы с Камчатки в центральную часть России по СМП. Соответствующий положительный опыт у региона уже имеется. Плюсы Архангельска как транспортного узла - наличие необходимой инфраструктуры, мест для хранения грузов, мощностей для текущего технического обслуживания и ремонта судов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, транспортировка рыбы с Камчатки по Северному морскому пути в регион осуществляется уже несколько лет. В 2017 году компания "Доброфлот" доставила в архангельский порт по СМП порядка 3 тыс. т рыбной продукции. В 2019 году - 5,7 тыс. т. В 2020 году в конце августа - начале сентября ожидается еще три захода судов с общим объемом груза порядка 9 тыс. т.

"На трассе СМП у Архангельска до центральных районов страны более короткое транспортное "плечо". Порт располагает причалами, способными принять суда длиной до 162 метров и осадкой до восьми метров, имеются холодильные мощности для единовременного хранения рыбной продукции до 10 тыс. т. Сейчас мы решаем вопрос увеличения этих мощностей, работаем вместе с инвесторами", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на первого замгубернатора региона Алексея Алсуфьева.

В сообщении так же отмечается, что область готова обеспечить суда, прибывающие по СМП, грузом для обратного пути. Регион планирует предложить продукцию, которую добывают архангельские рыбаки, а также продукцию лесопромышленного комплекса, поставляемую в том числе в Китай.

Севморпуть

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.