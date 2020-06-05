Строительство северного обхода Твери в составе трассы М-11 планируют завершить в 2023 году

ТАСС, 5 июня. Работы по строительству дороги северного обхода Твери составе платной скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи в Твери губернатора Игоря Рудени и главы госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.

"Пятого июня в правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко в рамках рабочей встречи обсудили строительство северного обхода Твери. Вячеслав Петрушенко поблагодарил правительство Тверской области за совместную работу по строительству предыдущих этапов М-11 и отметил, что начать реализацию проекта по созданию северного обхода Твери планируется в 2021 году. Предполагаемый срок окончания работ - 2023 год", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что уже ведется работа по проектированию северного обхода, задействовано более 10 специализированных проектных институтов и организаций. "По проекту предусмотрено строительство 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход через Волгу I класса безопасности со стороны Москвы. Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность организации пешеходных зон на этом сооружении, велосипедных дорожек с соблюдением всех мер безопасности, для использования объекта в туристических целях", - отметили в пресс-службе.

Также губернатор, по информации пресс-службы, поручил правительству региона проработать вопрос о возможном предоставлении материалов для строительства компаниями Тверской области.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Существующий обход Твери в перспективе может не справиться с потоком автомобилей, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга.