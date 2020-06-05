В России держатели кредитных карт сократили их использование в апреле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доля кредитных карт, обладатели которых воспользовались кредитными лимитами по ним в апреле, от общего количества действующих кредитных карт составила 47,4%, что на 5,7 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в марте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В апреле 2020 года доля утилизации кредитных карт снизилась до уровня "кризисного" первого квартала 2015 года, - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро Александра Викулина. - Во многом это обусловлено тем, что в условиях экономических последствий пандемии коронавируса и введения карантинных мероприятий, банки серьезно ужесточали свои кредитные политики".

Также в бюро отметили, что граждане держатели карт в апреле более экономно расходовали средства в условиях самоизоляции на фоне экономической неопределенности в стране. Особенно заметной эта тенденция была в самых кредитно-активных регионах страны, где были введены наиболее жесткие карантинные меры - Москва (использовались 36,2% кредитных карт), Московская область (42,4%), Санкт-Петербург (41,7%).

Самая большая доля утилизации среди 30 регионов с наибольшим количеством действующих кредитных карт была зафиксирована в Иркутской области (58,3%), Ставропольском (54,0%) и Приморском (53,1%) краях. Наибольший темп снижения использования карт по сравнению с мартом был отмечен в Москве (-8,6 п.п.), Санкт-Петербурге (-6,7 п.п.) и Московской области (-6,4 п.п.