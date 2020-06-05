Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС, 5 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $42,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:34 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $42 за баррель 6 марта текущего года.

К 15:42 мск нефть марки Brent росла на 6,2% - до $42,48 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $39,89 за баррель, что на 5,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Нефтяные котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Источник ТАСС сообщил, что основной вопрос повестки - это продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.