"Опора России" предложила создать нацпроект по туризму

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин выступил за создание отдельного национального проекта по внутреннему и въездному туризму. Об этом он сообщил в ходе онлайн-форума по экспорту.

"Бог нам дал такую землю, как Россия. Нам кажется, что необходим национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Вот уж точно, что мы можем экспортировать - удивительные возможности для отдыха в России", - сказал он в ходе онлайн-форума "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти".

Помимо этого, в ходе мероприятия глава "Опоры России" отметил важность инвестиций в "мышление" российских экспортеров, особенно для представителей малого бизнеса. Он пояснил, что экспортный потенциал требует определенных предпринимательских навыков, в развитии которых должны участвовать государственные институты.

"Можно было бы двигаться быстрее, если бы работа с потенциальными экспортерами координировалась не только общественными бизнес-организациями, но и государственными институтами развития", - отметил он.

В развитии экспорта, считает Калинин, также важно налаживать контакт с другими странами, в том числе с нашими соотечественниками, живущими за рубежом. По его словам, часть из них являются предпринимателями и заинтересованы в кооперации по экспорту.