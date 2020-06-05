"Опора России" предлагает перенацелить поддержку экспорта с крупного бизнеса на МСП

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Опора России" предлагает перенацелить систему поддержки компаний-экспортеров в стране с крупного бизнеса на малые и средние предприятия (МСП). Об этом сообщил в пятницу глава организации Александр Калинин в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина для экономики. Станет ли национальный план действий эффективным рецептом?" на ресурсах фонда Росконгресс.

"У нас система поддержки в основном нацелена на крупный бизнес, а не на малый. Я имею в виду компенсации различного рода логистических решений, выставок и так далее. Поэтому по внешним рынкам нужно перенацелить систему поддержки во многом на экспортеров из малого и среднего бизнеса", - отметил он.

По его словам, именно бурный рост экспорта малых и средних компаний обеспечил экономический взлет Китая, а также Японии, Италии и Германии.

Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил, что отечественные экспортеры могут рассчитывать на помощь в минимизации потерь, которые несут изменения в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса, а также в использовании возможностей, создаваемых новой экономической ситуацией. В РЭЦ отметили, что активизируют работу с уже имеющимися клиентами и готовы расширить ее в связи с меняющейся ситуацией. При этом меры государственной поддержки не будут сокращаться, напротив, будет только повышаться эффективность финансовых продуктов.