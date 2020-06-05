Путин доволен работой РФПИ

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин положительно оценил работу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в том числе по созданию тест-систем для выявления коронавируса.

"Знаю, что вы включились в эту работу [по борьбе с коронавирусом] вместе с партнерами, в том числе японскими, создали достаточно эффективно работающую тест-систему", - сказал глава государства на встрече с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.

Путин напомнил, что РФПИ был создан в 2011 году. "За это время вы проинвестировали в экономику страны 1,9 трлн рублей, из них 1,7 - за счет банков и инвесторов, это хорошее соотношение", - констатировал президент. По его мнению, "инвесторы идут в эти проекты, потому что РФПИ удается создать для них очень благоприятные условия для вложений и хорошую отдачу". Глава государства добавил, что прибыль от таких проектов весьма значительная.

Путин также отметил, что РФПИ "удалось создать ряд так называемых стратегических платформ" вместе с иностранными партнерами из 17 стран. Президент добавил, что РФПИ также использует средства ФНБ. "Там тоже работа идет достаточно эффективно", - оценил глава государства.