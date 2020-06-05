Delivery Club провел консультации с курьерами по корректировке выплат после отмены штрафов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сервис Delivery Club провел консультации с курьерами по корректировке выплат после того, как компания отменила штрафы и выплатила компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Представители Delivery Club и логистических партнеров сервиса ответили на вопросы курьеров. В течение двух с половиной часов их задали 25 человек, каждый из которых был приглашен в офис. В первую очередь вопросы касались корректировок выплат, начисленных в период тестирования увеличенных логистических зон", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку после жалоб курьеров компании Delivery Club на большое число штрафов и ухудшение условий труда. До этого в соцсетях курьеры Delivery Club опубликовали видеообращения, в которых сообщили, что стали поступать заказы от клиентов на большом расстоянии, а за отказ от такого заказа они получают штрафы. Из-за этого некоторые курьеры стали работать в минус, также они сообщали о необоснованных увольнениях и возможной невыплате зарплаты. Из-за таких условий труда они пригрозили устроить забастовку.

Утром в пятницу сервис сообщил, что тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Курьерам уже были выплачены компенсации.

"Слухи об увольнениях за участие в акции не соответствуют действительности. Если кто-либо утверждает, что получил подобное сообщение, просим передать информацию своим координаторам. Напомним, что у курьеров всегда есть возможность задать все вопросы службе поддержки. Количество обработанных ею сегодня заявок не превысило обычные показатели. Сервис продолжает работать в штатном режиме", - добавили в сервисе.