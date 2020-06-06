Источник: Мексика уведомила ОПЕК+, что не будет сокращать добычу в июле

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ в проекте решения по итогам сегодняшней встречи согласовали продление рекордного уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Однако так как Мексика выйдет из соглашения, общая квота после июня составит 9,6 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Мексика сообщила, что заканчивает сокращение добычи в конце июня. Общая квота будет 9,6 млн баррелей в сутки плюс дополнительное сокращение добычи от Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что так выглядит финальное заключение, которое страны ОПЕК+ одобрили на основании решения ОПЕК, принятого ранее.

Мексика в мае-июне снижает суточную добычу нефти на 100 тыс. баррелей.

При этом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт приняли решение в июне дополнительно снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Также свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ перевыполняет Оман.

Кроме того, министры ОПЕК предписали странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, сделать это в течение июля - сентября.