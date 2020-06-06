Страны ОПЕК+ продолжат изучать ситуацию на рынке нефти в ближайшие месяцы

РАБАТ, 6 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ продолжат встречи в течение ближайших трех месяцев для изучения ситуации на рынке. Об этом сообщил в субботу министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб. Он выступил перед журналистами по итогам встречи ОПЕК+, на которой министры согласовали решение продлить на июль действующие параметры соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

"ОПЕК и ее партнеры будут встречаться раз в месяц в течение следующих трех месяцев, чтобы оценить соглашение и изучить ситуацию на рынке", - цитирует Аркаба информационное агентство Algerie Press Service.

Он также обратился к странам-членам ОПЕК, призвав их "не довольствоваться результатами, достигнутыми на сегодняшний день в отношении работы по достижению равновесия на рынке нефти, и проводить дальнейший тщательный обзор ситуации".

Спрос на нефть постепенно растет

Аркаб также коснулся темы постепенной отмены ограничительных мер в мире, введенных в связи с пандемией коронавируса. "Имеющиеся планы позволят оживить нефтяной рынок, особенно после возобновления деятельности в энергопотребляющих секторах", - подчеркнул он.

"Мы наблюдаем постепенное снятие ограничений в Азии, Европе и других регионах. Мы видим постепенно возрастающий спрос на нефть, который, впрочем, пока еще не очень ускорился. Мы должны подготовиться к следующему шагу - полному снятию ограничительных мер", - предупредил президент конференции ОПЕК.

Аркаб указал на "необходимость добиться баланса рынка для того, чтобы оправдать ожидания производителей и потребителей". В этом контексте он уточнил, что "очень оптимистично оценивает результаты" двух сегодняшних встреч - встречи министров ОПЕК и встречи ОПЕК+.

"У нас очень хорошая атмосфера между ОПЕК и странами не-ОПЕК. Мы работаем в идеальном симбиозе по основным вопросам", - продолжал он. "Алжир всегда будет играть важную роль в этом консенсусе", - подытожил Аркаб.