ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Исход встречи министров ОПЕК+ в эту субботу оказался предсказуемым: как и ожидалось, нефтеэкспортеры согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Проштрафившиеся в мае страны будут компенсировать недостающее сокращение добычи до октября. Быстро и максимально Прошедшие в субботу переговоры ознаменовались еще одним рекордом - они стали самыми непродолжительными в истории формата ОПЕК+, продлившись всего четыре часа. Их итогом стало утверждение ставшего известным уже заранее решения продолжить сокращение добычи нефти на максимуме еще в течение одного месяца после июня. Но если в мае-июне страны альянса снижали на 9,7 млн б/с, то в июле этот объем будет на 100 тыс. б/с меньше, поскольку Мексика снижать добычу после июня не сможет.

Выбытие небольшой доли Мексики будет компенсировано перевыполнением договоренностей со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана, объяснял ТАСС высокопоставленный источник, участвовавший в переговорах. Финальное коммюнике встречи не содержало конкретных цифр, поэтому объем 9,7 млн б/с скорее стоит рассматривать как номинальный. Соглашение ОПЕК+ заработало с 1 мая. За это время цена нефти Brent восстановилась с $27 до $42 за баррель, почти полностью отыграв падение, случившееся после развала предыдущей сделки в начале марта. По мнению российского министра энергетики Александра Новака, продление действующих параметров позволит и дальше поддерживать влияние сделки на рынок, "снижая риски и неопределенность". Кроме того, набранные темпы по сокращению добычи поспособствуют снижению огромных запасов на рынке нефти, которые за эту весну выросли более чем на 1 млрд баррелей, напомнил министр. Сделка ОПЕК+ действительно помогает рынку восстанавливаться, согласны опрошенные ТАСС аналитики. Цены будут расти, даже если бы нефтеэкспортеры дополнительно не сократили добычу после июня, смягчив его до 7,7 млн б/с. Но пожертвовав еще одним-двумя месяцами им, возможно, удастся ускорить процесс ребалансировки, а значит приблизить момент, когда можно будет более существенно ослабить ограничения, поясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Июльское дополнительное сокращение добычи усилит давление на предложение нефти на рынке, добавляет вице-президент консалтинговой компании WoodMac Анна-Луиза Хиттль. По ее мнению, это будет способствовать росту цены нефти от $40 за баррель до диапазона $45-50 за баррель. Бесплатный проезд запрещен Еще до того, как соглашение о сокращении почти 10 млн б/ с вступило в силу, многие наблюдатели высказывали скепсис в отношении того, смогут ли добывающие страны в реальности выполнить такие огромные обязательства. Отчасти их ожидания оправдались, поскольку некоторые крупные производители, такие как Ирак и Нигерия, не смогли полностью снизить нефтедобычу в соответствии со своими квотами, сообщали ТАСС источники в ОПЕК. Общий уровень соблюдения договоренностей в мае в результате составил 90%, сказал журналистам Александр Новак.