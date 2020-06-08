Около 3 км новых железнодорожных путей проложили в обход аварийного моста под Мурманском

ТАСС, 8 июня. Железнодорожники проложили около трех километров новых железнодорожных путей в обход поврежденного моста в Мурманской области. Об этом написал на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Чибис.

"На этой неделе проложили порядка трех километров новой дороги из тех 5,7 км, которые необходимо провести, чтобы потом уложить на нее рельсы и восстановить железнодорожное сообщение", - написал Чибис.

Губернатор отметил, что ситуация по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском находится на ежедневном контроле. "Все трудятся круглосуточно, и я надеюсь, что это позволит нам завершить работы и запустить движение поездов до конца месяца, как запланировано", - отметил он.

Как сообщается на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД, входит РЖД), в воскресенье для строительства обходного пути в районе станции Выходной были проведены взрывные работы. "Для подготовки к контролируемому взрыву скальной породы было пробурено более 200 скважин. Общая протяженность скважин составила более полукилометра. Для взрыва было использовано 20 тонн эмульсионного взрывчатого вещества. По оценкам специалистов с места контролируемого взрыва будет вывезено около 16 тыс. куб. м скальной породы", - говорится в сообщении. ОЖД отмечает, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском осуществляются согласно ранее определенным срокам. В них задействовано 550 человек, 170 единиц техники.

Как сообщалось ранее, компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.