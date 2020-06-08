"Известия": россияне перевели более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей в мае

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россияне совершили в мае 2,2 млн операций на общую сумму более 20 млрд рублей с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).

Как пояснили изданию в НСПК, этот показатель больше в 1,2 раза по числу транзакций и в 1,3 раза по сумме переводов, чем в апреле. В Центробанке "Известиям" подтвердили данные цифры и добавили, что на 1 июня 2020 года с помощью СБП было совершено 16 млн операций на сумму 135 млрд рублей.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.