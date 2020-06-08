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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия проведут пресс-конференцию, посвященную решению ОПЕК+

В пресс-конференции также примет участие генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник проведут в режиме онлайн совместную пресс-конференцию по итогам субботней встречи ОПЕК+, на которой было принято решение продлить рекордный уровень сокращения добычи нефти еще на месяц, до конца июля. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

В пресс-конференции также примет участие генсек организации Мухаммед Баркиндо. Видеоконференция с журналистами состоится в 13:00 по московскому времени.

В субботу министры ОПЕК+ приняли решение продолжить сокращение добычи на уровне мая и июня на протяжении еще одного месяца.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская АравияБаркиндо, МухаммедРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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