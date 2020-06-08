МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития доработает прогноз социально-экономического развития на 2020-2023 годы с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Было принято решение, что сценарные условия прогноза социально-экономического развития страны будут доработаны с учетом общенационального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках", - отметили в Минэкономразвития.