Срок вступления в силу маркировки обуви и лекарств не будут переносить

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Срок вступления в силу маркировки обуви и лекарств, которые должны начаться 1 июля 2020 года, не будет перенесен, продажа немаркированных сигарет после этой даты также будет запрещена. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"По результатам обсуждений, проведенных в марте, апреле и мае 2020 года с участием Минпромторга России, уполномоченных ведомств и оператора информационной системы маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ", правительством Российской Федерации принято решение не переносить срок введения обязательной маркировки обуви, табачной продукции и лекарственных препаратов, наступающий 1 июля 2020 года", - сказал он.

По словам Евтухова, перенос сроков введения маркировки товаров несет риски девальвации уже проведенной работы по формированию механизма обеспечения прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от незаконной продукции, а также инвестиций добросовестных участников оборота в своевременную подготовку к введению таких требований и настройку собственных учетных систем, технических и бизнес-процессов. "Помимо того, что установленные сроки и правила маркировки указанных товаров первоначально обсуждались с представителями бизнес-сообщества и компаний, принявших активное участие в добровольных экспериментах, в настоящее время в Минпромторг России поступают обращения участников рынка о недопустимости дальнейшего переноса сроков введения маркировки", - сказал он.

Как отметил заместитель министра, как и в любой деятельности, в проекте маркировки есть и предприятия, которые активно включились в проводимую работу совместно с ведомствами и коллегами по рынку, и предприятия, которые все оставляют на последний момент и не пользуются возможностью протестировать все процессы до введения обязательных требований по маркировке товаров. "Однако приятно отметить высокую активность большей части бизнес-сообщества в проводимой работе по созданию системы маркировки в отраслях", - добавил он.

История вопроса

Об отсрочке сроков введения обязательной маркировки просили многие отраслевые ассоциации, в том числе представители фармацевтической отрасли, которые просили ввести переходный период по маркировке лекарств до 1 января 2021 года в связи с задержкой наладки оборудования и программного обеспечения из-за невозможности приезда технических специалистов, а также перебоями с поставками самого оборудования для маркировки из-за ограничений по новому коронавирусу.

Кроме того, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в Минпромторг РФ предложение о продлении сроков продажи немаркированной сигаретной продукции до 1 июля 2021 года. По мнению его авторов, отказ от продления этого срока приведет к необходимости участников оборота списать и отнести к убыткам стоимость немаркированных остатков, которая, по данным на 1 июля 2020 года, оценивается в сумму около 5 млрд рублей.