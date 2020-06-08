Минпромторг не ожидает снижения экспорта оборудования для АЭС в 2020 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит причин для снижения поставок оборудования для АЭС в 2020 году, заявил замглавы министерства Василий Осьмаков в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Даже в кризисном для всего мира 2020 году не ожидается снижения поставок оборудования для атомных электростанций", - сказал он.

Осьмаков сообщил, что в марте завершено изготовление отдельного оборудования для энергоблоков АЭС в Бангладеш, запланированы поставки теплообменников. "Ожидаются также отгрузки очередной партии оборудования в Индию. Кроме того, в конце текущего года планируется начать строительство АЭС в Египте и Китае", - добавил замминистра.

Замминистра также отметил положительные сдвиги по поставкам турбореактивных двигателей в Китай, ракетных двигателей и турбодвигателей в США.

Говоря об экспорте российской продукции в целом, Осьмаков указал, что доля несырьевой неэнергетической продукции в общем объеме российского экспорта выросла в I квартале почти на 5 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года, до 41%. В первом квартале экспорт машиностроительной продукции снизился на 9%, отметил он. "При этом к концу года ожидается, что за счет запланированных на второе полугодие поставок будет, в некоторой степени, нивелировано отставание от прошлого года", - добавил замминистра.