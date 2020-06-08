{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг не ожидает снижения экспорта оборудования для АЭС в 2020 году

Замглавы ведомства Василий Осьмаков также отметил положительные сдвиги по поставкам турбореактивных двигателей в Китай, ракетных двигателей и турбодвигателей в США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит причин для снижения поставок оборудования для АЭС в 2020 году, заявил замглавы министерства Василий Осьмаков в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Даже в кризисном для всего мира 2020 году не ожидается снижения поставок оборудования для атомных электростанций", - сказал он.

Осьмаков сообщил, что в марте завершено изготовление отдельного оборудования для энергоблоков АЭС в Бангладеш, запланированы поставки теплообменников. "Ожидаются также отгрузки очередной партии оборудования в Индию. Кроме того, в конце текущего года планируется начать строительство АЭС в Египте и Китае", - добавил замминистра.

Замминистра также отметил положительные сдвиги по поставкам турбореактивных двигателей в Китай, ракетных двигателей и турбодвигателей в США.

Говоря об экспорте российской продукции в целом, Осьмаков указал, что доля несырьевой неэнергетической продукции в общем объеме российского экспорта выросла в I квартале почти на 5 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года, до 41%. В первом квартале экспорт машиностроительной продукции снизился на 9%, отметил он. "При этом к концу года ожидается, что за счет запланированных на второе полугодие поставок будет, в некоторой степени, нивелировано отставание от прошлого года", - добавил замминистра.

Теги
БангладешСШАРоссияКитай
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Норвегия не будет менять планы сокращения добычи нефти после решений ОПЕК+
Ранее министр нефти и энергетики страны Тина Бру сообщала, что Норвегия намерена сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки в июне и на 134 тыс. баррелей в сутки во второй половине 2020 года
Читать полностью